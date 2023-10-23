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Güncel
AA 23.10.2023 10:29

Siirt'te polis, asker ve öğretmenler ana sınıfını yeniledi

Siirt'te polis, asker ve öğretmenlerden oluşan bir grup, Şirvan ilçesinde bir ana sınıfı yeniledi.

Siirt'te polis, asker ve öğretmenler ana sınıfını yeniledi
[Fotograf: AA]

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis Süleyman Akkaya öncülüğünde bir araya gelen Sivaslı polis, asker, öğretmenler Kırtepe Mahallesi Cevizli Anaokulunun yenilenmesi için çalışma başlattı.

Aralarında para toplayan grup, eksiklerini tespit ettiği anaokulunun kapı ve pencerelerini yenileyip, halı ve oyun grupları aldı.

Siirt'te polis, asker ve öğretmenler ana sınıfını yeniledi

Polis memuru Süleyman Akkaya, daha önce de kent genelinde birçok kütüphane açtıklarını, sınıfları kendi elleriyle yenilediklerini, amaçlarının hayırseverleri bu işe teşvik etmek olduğunu belirtti.

Yenilenen sınıfta çocuklara pasta ikram edildi.

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