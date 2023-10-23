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Güncel
AA 23.10.2023 10:29

Giresun'da şehitlere vefa yürüyüşü gerçekleştirildi

Giresun'da, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Şaban Kalesi şehitleri için vefa yürüyüşü düzenlendi.

Giresun'da şehitlere vefa yürüyüşü gerçekleştirildi

Güce ilçesinde, 1917-1918 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Harşit savunmasının yapıldığı alanlardan Şaban Kalesi'nde şehit düşen askerler için düzenlenen yürüyüş, 2 kilometrelik güzergahta gerçekleştirildi.

Giyimli Mahallesi Güvendik mevkiinde toplanan katılımcılar, Şaban Kalesi'ne kadar süren yürüyüş sonunda saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

Yürüyüşe katılan Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, yaptığı konuşmada, şehitlerin emekleri ve çabalarıyla Cumhuriyet'in 100. yılını hep birlikte idrak ettiklerini söyledi.

Vatanın her karışının kutsal olduğunu vurgulayan Serdengeçti, şehitleri rahmet ve minnetle andı.

Serdengeçti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kayıtsız, şartsız egemenlik ve bağımsızlık hedefiyle yola çıktığını belirterek, "Bugün burada bu şuur içerisinde birlikte yürüdüğümüz bütün arkadaşlarımıza ve kardeşlerimize teşekkürü borç biliyorum. Sizlerle ve sevgili çocuklarımızla Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Ecdadımız ve milletimizle gurur duyuyoruz. Türkiye Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun." dedi.

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Şehit mezarları ve siperlerin ziyaret edildiği etkinliğe, AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, Güce Kaymakamı Muhammet Ali Bayraktar, Güce Belediye Başkanı Aytekin Boduroğlu, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ile vatandaşlar katıldı.

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