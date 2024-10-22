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Güncel
AA 22.10.2024 13:05

Trabzon'da üç muhabbet kuşu adeta okulun maskotu oldu

Trabzon'daki bir okulda öğrencilere hayvan sevgisi aşılamak için üç muhabbet kuşu bakılıyor.

Trabzon'da üç muhabbet kuşu adeta okulun maskotu oldu

Ortahisar ilçesindeki özel okulun kampüs müdürü Cihan Kayar, dört yıl önce öğrencilere sorumluluk bilincini aşılamak amacıyla iki muhabbet kuşu aldıklarını söyledi.

Öğrencilerin koridordaki kafeste baktıkları muhabbet kuşlarına "Deniz" ve "Uğur" adını verdiğini ifade eden Kayar, geçen hafta bahçede buldukları ve sahibine ulaşamadıkları "Şanslı" ismi verilen kuşu da diğerlerinin yanına koyduklarını anlattı.

Kayar, öğrencilere hayvan sevgisini aşılamak için okulun bahçesine zaman zaman karaca, tavus kuşu, kartal ve baykuş getirdiklerini de vurguladı.

"Öğrencilerin psikolojisi bakımından terapi gibi oluyor"

Hayvan sevgisinin önemine işaret eden Kayar, "Çocuklarımıza böyle bir alan oluşturduk. Gelip teneffüslerde oynuyorlar, yem ve sularını veriyorlar. Özel eğitim öğrencilerimiz hayvanlarla daha çok ilgileniyor. Onlar için terapi olduğunu fark ettik, teneffüslerde direkt kuşlarımızın yanına gelip onlarla oynayıp konuşmaya çalışıyorlar. Bu bizi çok mutlu ediyor. Öğrencilerin psikolojisi bakımından da terapi gibi oluyor. Bu da bizi mutlu ediyor." dedi.

Kayar, karne günlerinde çocuklara balık hediye ettiklerini de belirterek, "Balıkları yaz tatillerinde ya da ara tatilde besleyip büyütmelerini ve bize ara ara resim yollamalarını istiyoruz. Bunlar aslında çocuklar için bir sorumluluk projesi oluyor. Onların gelişimine, kişiliğine katkıda bulunuyor." diye konuştu.

Öğrencilerden Zeynep Eraslan ise evde kedisinin olduğunu, hayvanları çok sevdiğini söyledi.

Okulda koridordan geçerken kuşlarla ilgilendiğini anlatan Eraslan, "Arkadaşlarımla seviyoruz. Okulda kuşların olması bizi mutlu ediyor, hem kuşlar kendine ev bulmuş oluyor hem de biz onları yakından sevip tanıyabiliyoruz." dedi.

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