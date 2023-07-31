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Güncel
İHA 31.07.2023 10:53

Trabzon’da trafik kazası: 2 yaralı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır 2 kişi yaralandı.

Trabzon’da trafik kazası: 2 yaralı

İlçenin Yeşilyurt mahallesinde Yaşar Ertem (42) yönetimindeki özel otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak ormanlık alanda şarampole yuvarlandı. Yaşanan kazayla hurdaya dönen araçtan sürücü ve altı yaşındaki kızı Buğlem vatandaşların yardımıyla çıkarılırken, yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ağır yaralı minik Buğlem daha sonra KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne sevk edilirken, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Baba Yaşar Ertem tamamlanan tedavisinin ardından taburcu edilirken, kazayla ilgili inceleme sürüyor. 

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Trabzon Trafik Kazası
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