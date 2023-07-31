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Güncel
TRT Haber 31.07.2023 10:00

2023 LGS 1. nakil sonuçları açıklandı... LGS 2. nakil işlemleri ne zaman? LGS 2. nakil başvuru...

Milli Eğitim Bakanlığı, 2023 LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarının bakanlığın internet sitesinde erişime açıldığını duyurdu. Peki, LGS kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil başvuruları ne zaman? Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 31 Temmuz - 4 Ağustos'ta yapılabilecek, sonuçlar 7 Ağustos'ta açıklanacak.

2023 LGS 1. nakil sonuçları açıklandı... LGS 2. nakil işlemleri ne zaman? LGS 2. nakil başvuru...

Milli Eğitim Bakanlığı açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

LGS 2023 1. nakil dönemi yerleştirme sonuçları sorgulama

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında, yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarına "meb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

LGS 2023 1. NAKİL DÖNEMİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

 

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, yerleştirme sonuçları, http://www.meb.gov.tr adresinden ilan edildi. 


 

2023 LGS 2.Nakil dönemi ne zaman?

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 31 Temmuz-04 Ağustos'ta yapılabilecek.

Yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları 7 Ağustos'ta açıklanacak.

2023 Yılı Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'na ulaşmak için tıklayınız.

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