2023 LGS 1. nakil sonuçları açıklandı... LGS 2. nakil işlemleri ne zaman? LGS 2. nakil başvuru...

Milli Eğitim Bakanlığı açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.
LGS 2023 1. nakil dönemi yerleştirme sonuçları sorgulama
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında, yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarına "meb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.
LGS 2023 1. NAKİL DÖNEMİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, yerleştirme sonuçları, http://www.meb.gov.tr adresinden ilan edildi.
LGS Kapsamında Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçları Açıklandı— Millî Eğitim Bakanlığı (@tcmeb) July 31, 2023
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2023 LGS 2.Nakil dönemi ne zaman?
Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 31 Temmuz-04 Ağustos'ta yapılabilecek.
Yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları 7 Ağustos'ta açıklanacak.
2023 Yılı Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'na ulaşmak için tıklayınız.