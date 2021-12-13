Dürbinar Mahallesi'nde dün akşam çıkan kavgada, Okan S'yi bıçakladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Bünyamin K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Akçaabat ilçesine bağlı Dürbinar Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgada, Bünyamin K, Okan S'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklamış, ağır yaralanan Okan S, kaldırıldığı Haçkalı Baba Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti.

Olayda elinden hafif yaralanan Bünyamin K. gözaltına alınmıştı.