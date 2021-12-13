Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 17:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı.
Dürbinar Mahallesi'nde dün akşam çıkan kavgada, Okan S'yi bıçakladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Bünyamin K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Akçaabat ilçesine bağlı Dürbinar Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgada, Bünyamin K, Okan S'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklamış, ağır yaralanan Okan S, kaldırıldığı Haçkalı Baba Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti.
Olayda elinden hafif yaralanan Bünyamin K. gözaltına alınmıştı.
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