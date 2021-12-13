Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 17:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da sahte içkiden bir kişinin zehirlendiği iddiasıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde sahte içkiden bir kişinin zehirlendiği iddiasıyla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, Side Mahallesi'nde arkadaşı K.Y. ile alkol aldıktan sonra fenalaşınca hastaneye kaldırılan H.S'nin sahte içkiden zehirlendiği şüphesi üzerine çalışma başlattı.
H.S'nin içkiyi satın aldığı M.Ö'nin evine düzenlenen operasyonda, 7 litre viski ile 5 litre rakı ele geçirildi.
Bunun üzerine M.Ö. ile K.Y. gözaltına alındı.
Şüphelinin, sahte içki yapımında kullandığı etil alkolü İstanbul'dan H.A'dan satın aldığı belirlendi.
Öte yandan, hastaneye kaldırılan H.S'nin yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: Antalya Sahte İçki
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