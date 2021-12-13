Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 17:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nurdağı'nda kan bağışı kampanyası
[Fotoğraf: AA]
Nurdağı Kaymakamı Sinan Korkmaz ve Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, kan bağışı kampanyasına katıldı.
Korkmaz ile Kavak, Türk Kızılay tarafından düzenlenen kampanyada kan bağışında bulundu.
Türk Kızılay'ı Gaziantep Kan Merkezince Nurdağı Nurten Öztürk Ortaokulunda gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına katılan Kaymakam Korkmaz, vatandaşları da kan bağışında bulunmaya davet etti.
Öğrenci velileriyle okul yönetimi, öğretmen ve idari personel de kan bağışına destek verdi.
Etiketler: Gaziantep
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