Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 16:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta "torbacı" operasyonu
[Fotoğraf: Arşiv]
Tokat'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.
Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, çeşitli miktarda uyuşturucu madde ve uyuşturucu hap ele geçirdi.
Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Narkotik Tokat Uyuşturucu
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