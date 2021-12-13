Manavgat ilçesi Side Mahallesi'nde ikamet eden H.S. isimli şahıs, el yapımı alkol tükettiği için 12 Aralık Pazar günü yoğun bakıma kaldırıldı.

Polis ekiplerinin çalışmasında, H.S.’nin arkadaşı K.Y. ile görüşmesinde Mehmet isimli bir şahıstan kaçak alkol aldıkları ve birlikte 11 Aralık Cuma gecesi içtikleri ortaya çıktı. Manavgat Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) timi ve Side Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, şüphelinin M.Ö. olduğunu tespit etti.

[Fotoğraf: İHA]

Malzemeleri kargo ile gönderiyormuş

Ekipler, şüphelinin evinde yaptığı aramada 12 litre içki ele geçirdi. Telefon incelemesi sonucu şüpheli M.Ö.'nün alkol yapımında kullandığı etil alkolleri İstanbul’da H.A.'dan satın alıp kargo ile teslim aldığı öğrenildi. Şüpheli M.Ö. ve K.Y. gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, yoğun bakıma kaldırılan H.S.’nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.