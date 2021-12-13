Edirne'nin Enez ilçesinde Gülçavuş ve Sultaniçe sahilini birbirine bağlayan beton köprü, suların şiddetine dayanamayarak yıkıldı.

Ayrıca şiddetli fırtına nedeniyle sahilde bulunan yürüyüş yolunun kenarlarında çökmeler meydana geldi. Sahil yolu, Edirne Valiliği İl Özel İdare ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı.

[Fotoğraf: İHA]

Kepçeyle köprünün üstünü açmak için geldiğini söyleyen Ahmet Güray, şiddetli yağış sebebiyle köprünün yıkıldığını belirterek, suyun debisinin çok yüksek olduğunu aktardı.