Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 15:03Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sele dayanamayan köprü yıkıldı
[Fotoğraf: İHA]
Edirne'nin Enez ilçesinde sele dayanamayan beton köprü yıkıldı.
Edirne'nin Enez ilçesinde Gülçavuş ve Sultaniçe sahilini birbirine bağlayan beton köprü, suların şiddetine dayanamayarak yıkıldı.
Ayrıca şiddetli fırtına nedeniyle sahilde bulunan yürüyüş yolunun kenarlarında çökmeler meydana geldi. Sahil yolu, Edirne Valiliği İl Özel İdare ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı.
[Fotoğraf: İHA]
Kepçeyle köprünün üstünü açmak için geldiğini söyleyen Ahmet Güray, şiddetli yağış sebebiyle köprünün yıkıldığını belirterek, suyun debisinin çok yüksek olduğunu aktardı.
Etiketler: Doğal Afet Edirne Sel
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