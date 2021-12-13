Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 14:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'ın tarihi mekanlarını sis kapladı
[Fotoğraf: AA]
Diyarbakır'da etkili olan sis, kentteki tarihi mekanların çevresinde yoğunlaştı.
Diyarbakır'da dün akşamdan bu yana etkili olan sis, trafikte görüş mesafesini düşürürken, kentin tarihi ve kültürel değerlerinin yer aldığı merkez Sur ilçesindeki İçkale yerleşkesi, Kurşunlu (Fatih Paşa) Camii ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Diyarbakır Surları ile Ongözlü köprü, yer yer gözden kayboldu.
[Fotoğraf: AA]
Sis uçak seferlerini de etkiledi
Öte yandan, yoğun sis nedeniyle kentte yapılması planlanan karşılıklı uçak seferlerinden bazıları ertelendi, bazıları iptal edildi.
Meteoroloji yetkilileri, dün akşam saatlerinde bastıran sisin kent genelinde gün boyu etkisini sürdüreceğini belirtti.
Etiketler: Diyarbakır Hava Durumu UNESCO
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