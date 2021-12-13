Olay, Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köyünde meydana geldi. Ahmet Gargılı, köy kırsalındaki kayalıklarda mahsur kaldı. Kayalıklardan inemeyen şahıs, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye hem jandarma hem İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kayalıklarda mahsur kalan şahsı kurtardı.

Gargılı, “Hepinizden Allah razı olsun. Bayağı bir korku yaşadık ama sonunda kurtulduk. Allah herkesten razı olsun” dedi.