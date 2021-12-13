Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yazar, şair ve düşünür Sezai Karakoç'un anısına düzenlediği kitap fuarı sona erdi.

İlk seferinde 582 bin ziyaretçi ağırlayan fuar, ikincisinde 672 bin, üçüncüsünde 798 bin, bu yıl ise 815 bin 110 ziyaretçiyi ağırladı.

Milyonlarca kitap okurlarla buluştu

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kendi rekorunu kıran kitap fuarına katılım sağlayanlara teşekkür etti:

"Milyonların üzerinde kitabımız, 300'ün üzerinde yazarımızla kitapseverlerimizi buluşturduk. Fuar boyunca bizleri yalnız bırakmayan sadece Kayseri’den değil, çevre illerden gelen tüm kitapsever dostlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum."

Kitap fuarında yüzlerce kitap standının yanı sıra birbirinden keyifli söyleşi ve etkinliklerin de gerçekleştirildiğini anlatan Büyükkılıç, fuarın her geçen yıl gelişerek devam edeceğini söyledi.