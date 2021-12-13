İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 6 Aralık'ta kontrol noktasında bir ticari araçta yapılan aramada 1000 kırmızı yanaklı su kaplumbağası bulundu.

Ekiplerce muhafaza altına alınan kaplumbağalar, Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kendilerine teslim edilen kaplumbağaların Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde veteriner gözetiminde yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildiğini söyledi.

Gerekli kontrollerin ardından kaplumbağaların Gaziantep Hayvanat Bahçesine teslim edileceğini aktaran Kalay, "İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından el konulan kaplumbağalar ile ilgili şüpheli hakkında gerekli idari yaptırım kararı şube müdürlüğümüzce alınacak." dedi.