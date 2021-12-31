Valilikten yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin trafikte güvenli şekilde yolculuk yapması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki trafik timleri tarafından 6 Eylül-30 Aralık tarihleri arasında okul servis araçlarına yönelik havadan ve karadan trafik denetimi yapıldı.

Drone ile havadan ve karadan yapılan denetimlerde 4 bin 853 okul servis aracı kontrol edildi, eksiklikleri bulunan 120 araç sürücüsüne 37 bin 509 lira cezai işlem uygulandı, 26 servis aracı da trafikten men edildi.

Denetimler esnasında, araç şoförleri ile öğrencilere emniyet kemerinin kullanımı ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen kurallarına ilişkin bilgilendirme de yapıldı.