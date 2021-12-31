Ordu'da yamaç paraşütü ile Boztepe'den kalkış yapan bir paraşütçü rüzgarın etkisi ile ağaca takıldı.

Şahıs, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmalarının ardından kurtarılırken, bir itfaiye personeli ise hafif şekilde yaralandı. Olay, şehrin şehir terası olarak bilinen ve yamaç paraşütü kalkış pistinin olduğu 530 metre yükseklikteki Boztepe'de meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre paraşüt tutkunu Fethi Akdoğan, paraşütle buradan kalkış yaptı, bir süre sonra da rüzgarın etkisiyle, yaklaşık 100 metre aşağıda bulunan ağaca takıldı. Vatandaşların durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, 112 Acil Sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saat sonra mahsur kaldığı ağaçtan kurtarıldı Ekiplerin, zorlu arazi koşullarının bulunduğu ve çalılık alanda süren yaklaşık 2 saatlik mücadelesinin ardından şahıs, bulunduğu araçtan kurtarıldı. Paraşütçü, olaydan yara almadan kurtarılırken, bu sırada kurtarma operasyonunda görev yapan bir itfaiye personeli de yaralandı. Polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.