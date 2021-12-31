Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kilis Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü görevlisi Z.P, Şörhabil Mahallesi Tevhide Sokakta bulunan parkta şüpheli B.E'nin 50 metre korumalı yer altı kablosu, 10 direğin kablo ve sigorta grubu, alüminyum tipi 20 kapak ve bu direklere monteli 10 sigorta çaldığını polis ekiplerine bildirdi.

Ekiplerce gözaltına alınan B.E. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.