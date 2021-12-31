Haber Giriş: 31 Aralık 2021 Cuma 04:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de öğrencilere kar sürprizi
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de, öğrencilerin eğlenebilmesi için okul bahçesine kar taşındı.
Osmaniye Belediyesi, Salih Bahçeli İlkokulu öğrencilerinden Yağmur İçaçan'ın mektupla, okuluna kar istemesi üzerine harekete geçti.
Belediye ekipleri, öğrenciler için Zorkun Yaylası'ndan kar getirerek okul bahçesine döktü.
Teneffüse çıktıklarında kar sürpriziyle karşılayan öğrenciler, kar topu oynayarak doyasıya eğlendi.
Belediye Başkanı Kadir Kara, mektupla okuluna kar isteyen öğrencinin isteğini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.
Etiketler: Osmaniye
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