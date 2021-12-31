Haber Giriş: 31 Aralık 2021 Cuma 04:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Kozan ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretini önlemeye yönelik yaptığı çalışmalar sonucu 2 adrese operasyon düzenledi.
Aramada, ruhsatsız tabanca ile bir miktar esrar bulundu.
Gözaltına alınan şüpheliler A.K. ve A.O. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Etiketler: Adana Uyuşturucu
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