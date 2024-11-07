Açık 13.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 07.11.2024 11:16

Trabzon'da hekimler, 3 günlük "iş bırakma eylemi" başlattı

Trabzon'da hekimler, Resmi Gazete'de 30 Ekim'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"e ilişkin tepkilerini dile getirmek için 3 günlük "iş bırakma eylemi" başlattı.

Trabzon'da hekimler, 3 günlük "iş bırakma eylemi" başlattı

İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir araya gelen Trabzon Tabip Odası, Trabzon Aile Hekimleri Derneği, Sağlık Emekçileri Sendikası, Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası üyeleri adına konuşan Trabzon Tabip Odası Başkanı Mehmet Duman, hekimler olarak her gün yüz binlerce vatandaşı sağlığına kavuşturmak, hastalanmalarını önlemek için aile sağlığı merkezlerinde aralıksız çalıştıklarını söyledi.

Duman, yürürlüğe giren yönetmeliğin geri çekilerek taleplerinin yerine getirilmesi için 5-7 Kasım'da iş bıraktıklarını belirterek, taleplerini şöyle sıraladı:

"Halkımıza nitelikli sağlık hizmeti sunabilmemiz için yeterli zaman ve olanak sağlanmalı, koruyucu sağlık hizmetlerinin öncelendiği ve ekip anlayışını gözeten bir sistem inşa edilinceye kadar Aile Sağlığı Merkezi sayısı hekim başına 2 bin nüfusu aşmayacak şekilde arttırılmalıdır. Kadrolu ve güvenceli istihdam modeliyle yeterli hemşire, ebe, teknisyen görevlendirilmeli, aşılama ve diğer koruyucu hekimlik uygulamaları desteklenmeli, geliştirilmelidir. Aile hekimlerine ve tüm sağlık emekçilerine emekliliğe yansıyacak tek kalemden oluşan, insanca yaşamaya yetecek düzeyde, izin kullandıklarında, hastalandıklarında, çocuğu olduğunda veya ailesinden biri öldüğünde kesilmeyecek maaş ödenmelidir. Gelire katkısı yüzde 20'yi geçmeyecek ve yapılan hizmetin niteliğini ödüllendiren bir performans uygulamasına geçilmelidir."

ETİKETLER
Trabzon
Sıradaki Haber
Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un "Ayder" rengi Rize'de tanıtılıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:24
Emine Erdoğan: Kırgızistan ziyaretimizden unutulmayacak anılarla ayrıldık
12:26
Kırgızistan'ın geleceğine ışık tutacak "Bilim Bişkek" kapılarını açtı
12:23
Bu hafta 9 film vizyona girecek
12:22
Almanya'da kriz sürüyor: Muhalefetten "derhal" güven oylaması çağrısı
12:11
MSB: Dost ve müttefik ülkelerden beklentimiz terör örgütlerine yapılan desteğin durdurulması
12:20
DEM Partili Bakırhan ve Tunç hakkında yasal işlem başlatıldı
Van'da "Urartu ambarı"nda çivi yazılı 42 pithos bulundu
Van'da "Urartu ambarı"nda çivi yazılı 42 pithos bulundu
FOTO FOKUS
Yağmur ve gri su sistemi zorunlu olacak
Yağmur ve gri su sistemi zorunlu olacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ