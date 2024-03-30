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Güncel
AA 30.03.2024 17:08

Trabzon'da göçükte hayatını kaybeden iki işçinin cenazesi defnedildi

Trabzon'un Hayrat ilçesinde dün içme suyu hattı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçiler İbrahim Keskin ve Mehmet Sultan Allahverdi'nin cenazeleri toprağa verildi.

Trabzon'da göçükte hayatını kaybeden iki işçinin cenazesi defnedildi

İbrahim Keskin'in Arsin ilçesindeki Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Arsin Kaymakamı Ömer Sirkeci, Hayrat Kaymakamı Davut Elmastaş, Arsin Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy ve vatandaşlar katıldı.

Evli ve 4 çocuk babası 53 yaşındaki Keskin'in cenazesi, Trabzon Müftüsü Selami Aydın'ın kıldırdığı namazın ardından ilçeye bağlı Yeniköy'deki aile mezarlığında defnedildi.

Mehmet Sultan Allahverdi'nin cenaze töreni ise Rize'nin İyidere ilçesine bağlı Kalecik köyündeki Merkez Camisi'nde gerçekleştirildi.

Törene, 4 çocuk babası Allahverdi'nin ailesinin yanı sıra İyidere Kaymakamı Erol Gürsoy, Hayrat Kaymakamı Davut Elmastaş, Trabzon Müftüsü Selami Aydın ve vatandaşlar katıldı.

Allahverdi'nin cenazesi, ağabeyi Mehmet Selim Allahverdi'nin kıldırdığı namazın ardından aynı köydeki mezarlıkta toprağa verildi.

Aynı olayda hayatını kaybeden Dinçer Uzunosmanoğlu'nun cenazesi ise yarın Trabzon'da defnedilecek.

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