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İHA 13.10.2023 17:54

Trabzon'da gerçeği aratmayan tatbikat

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, meydana gelebilecek olası doğal afetlere hazırlıklı olunması için okullarda ‘Acil Durum Tatbikatları’ gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Prof. İhsan Koz ilköğretim Okulu’nda düzenlenen tatbikat, gerçeği aratmayan görüntülere sahne oldu.

Trabzon'da gerçeği aratmayan tatbikat

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile AFAD iş birliğiyle Prof. İhsan Koz İlköğretim Okulu’nda olası depremlere karşı öğrencileri bilinçlendirmek amacıyla acil durum tatbikatı gerçekleştirildi. İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama-Kurtarma ekibinin deprem anonsuyla başlayan tatbikatta, öğrencilerin sınıflardan tahliyesi sağlandı, okulun 4. katından bir okul görevlisi tahliye edildi.

Gerçeği aratmayan görüntülere sahne olan tatbikata; Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığından 2 araç 8 personel, AFAD 26, UMKE 4, 112 Sağlık 3, TAKAD 5, ANDA 13, İHH 4, TTKA 4, MEB 14, Kızılay 5, İş Bankası 26 olmak üzere toplam 112 personelle katılım sağlandı. Trabzon Büyükşehir Belediyesinden tatbikat sonrası yapılan açıklamada, “13 Ekim Dünya Afet Risklerini Azaltma Günü dolayısıyla halkımızı ve öğrencilerimizi itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak, İtfaiye Dairesi Başkanlığının görevleri arasında yer almaktadır. Bu tür tatbikatlar güvenlik açısından da oldukça önem teşkil etmektedir. Ücretsiz olarak gerçekleştirdiğimiz tatbikatlardan memnuniyet noktasında önemli geri dönüşler almaktayız. Büyükşehir Belediyesi olarak talepte bulunan okullarımız ile kurum ve kuruluşlara hizmet vermeye devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı. 

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