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Güncel
İHA 13.10.2023 17:20

Diyarbakır’da sobacılarda kış hazırlığı başladı

Diyarbakır’da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Sobacılar Çarşısı'nda esnaf, kış hazırlıklarına başladı.

Diyarbakır’da sobacılarda kış hazırlığı başladı

Kış mevsiminde ısınmak için tercih edilen araçlardan birisi olan sobalar; kovalı, fırınlı, tuğlalı çeşitleri ve banyo kazanları hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte sobacılarda yerini aldı.

Merkez Sur ilçesindeki Sobacılar Çarşısı'nda yaklaşık 52 yıldır baba mesleği olan soba ve kova imalatı yapan 62 yaşındaki Ramazan Munga, oğlu ile birlikte soba yapımına başladıklarını söyledi.

100 yıllık baba mesleğini devraldığının ve soba imalatına başladıklarını belirten Munga, “Babam Diyarbakır’da 100 yılın üzerinde; gayrimüslimlerden sonra Müslümanların içinde bu mesleğe başlayan ilk insandı. Babadan devam ediyoruz şimdi. Şu anda 62 yaşındayım 52 yıldır sobacılık mesleğinin içindeyim. Benimle birlikte oğlum da var onunla beraber devam ettiriyoruz” dedi.

Diyarbakır’da sobacılarda kış hazırlığı başladı



Kış ayının yaklaşmasıyla birlikte işlerinin açıldığını, soba ve soba kovası imalatına başladıklarını söyleyen Munga, “Şu anda kış gelmek üzere, 6-7 ay önce iş yoktu oturuyorduk. Şimdi kış gelmek üzere sobayı az da olsa isteyen var ama bizim imalatımız soba kovası üzerine” diye konuştu.

Sabahın erken saatlerinde işinin başına geçtiğini belirten Munga, “Sabah saat 07.00’de dükkanı açarım 07.30’da da işimin başına geçerim. Akşam ezanından sonrada kapatıp evimize gidiyoruz. Genelde 4’üncü, 5’inci ayda odunlu kapaklı soba yaparız. Üstü döküm, içi kovalı ve fırınlı sobaları da Bursa’dan Kayseri’den hazır alırız. Kova, odun sobası ve banyo kazanını kendimiz üretiyoruz. Ben ve oğlum kovanın şekline göre günlük 150-200 kova çıkarmaya çalışıyoruz” dedi. 

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