Diyarbakır’da sobacılarda kış hazırlığı başladı

Kış mevsiminde ısınmak için tercih edilen araçlardan birisi olan sobalar; kovalı, fırınlı, tuğlalı çeşitleri ve banyo kazanları hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte sobacılarda yerini aldı.
Merkez Sur ilçesindeki Sobacılar Çarşısı'nda yaklaşık 52 yıldır baba mesleği olan soba ve kova imalatı yapan 62 yaşındaki Ramazan Munga, oğlu ile birlikte soba yapımına başladıklarını söyledi.
100 yıllık baba mesleğini devraldığının ve soba imalatına başladıklarını belirten Munga, “Babam Diyarbakır’da 100 yılın üzerinde; gayrimüslimlerden sonra Müslümanların içinde bu mesleğe başlayan ilk insandı. Babadan devam ediyoruz şimdi. Şu anda 62 yaşındayım 52 yıldır sobacılık mesleğinin içindeyim. Benimle birlikte oğlum da var onunla beraber devam ettiriyoruz” dedi.