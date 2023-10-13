Bursa ve çevre illerde Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Bursa Ulu Cami bahçesinde toplanan grup adına açıklama yapan İnsan Hak ve Hürriyetleri Bursa Şubesi Başkan Vekili Burhan Sayılgan, Gazze'nin dokusunu ve Müslüman kimliğini İsrail'e teslim etmemek için acil çözüm önlemlerinin stratejik ve doğru bir zeminde olması gerektiğini söyledi.

Açıklamanın ardından İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır dua ederek gıyabi cenaze namazı kıldırdı.

Eskişehir

Eskişehir'de, Reşadiye Camisi'nin bahçesinde toplanan Peygamber Sevdalıları Vakfı, İHH İnsani Yardım Vakfı, Anadolu Gençlik Derneği, Osmanlı Ocakları mensupları ile çok sayıda kişi, saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılarak İsrail'e tepkilerini dile getirdi.

Peygamber Sevdalıları Vakfı İl Temsilcisi Kadir Arslan, yaptığı açıklamada, Filistin topraklarını bölünmez bütün olarak gördüklerini söyledi.

Filistin'in doğusuyla batısıyla İslam'ın mukaddes bir parçası olduğunu anlatan Arslan, İslam dünyasını, işgal altındaki ilk kıblesi için ayrılıklarını bir kenara bırakmaya, Filistin'e sahip çıkmaya ve kardeşlerinin yanında durmaya davet etti.

Balıkesir

Balıkesir'de tarihi Zağnos Paşa Camisi'nde, İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

İl Müftüsü Celal Sürgeç'in kıldırdığı cenaze namazının ardından dualar edildi.

Balıkesir Sivil Toplum Platformu adına basın açıklamasını okuyan Ali Karataş, "Filistin sevdalıları olarak bu davayı savunmaya devam edeceğiz. Türkiye'yi, uluslararası mekanizmaları ve herkesi harekete geçmeye ve İsrail'in attığı bu hukuksuz adımları, işgali, katliam ve saldırıları durdurmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çanakkale

Çanakkale'de, aralarında Anadolu Gençlik Derneğinin de yer aldığı bazı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşlar, Filistinli Müslümanlar için Tacettin Aslan Camisi'nde bir araya geldi.

Sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ile vatandaşlar, cuma namazının ardından Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Kütahya

Ulu Cami'de bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşlar, Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı, dua etti.

Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yenipazar, namazın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Filistin'in yanında olduklarını göstermek için bir araya geldiklerini söyledi.

Yenipazar, Kütahya'nın kalbinin Filistin ve Gazze'de attığını belirterek "Gazze'deki kardeşlerimiz tamamıyla bir meşru nefsi müdafaa ortaya koymuşlardır. Biz bu işin umulmayan bir zaferle neticeleneceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Bilecik

Bilecik'te, İmam Hatip Lisesi Tatbikat Camisi'nde cuma namazının ardından bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Müslümanlar için dualar edildi.

Grup adına açıklama yapan Bilecik İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Ersel Emiroğlu, İsrail'in ortaya koymak istediği "demir yumruk politikaları" algısının son olaylarla birlikte itibar kaybına uğradığını ve İsrail'in çizmek istediği güvenlik imajını da ciddi anlamda zedelediğini söyledi.

Yalova

Yalova Merkez Camisi'nde cuma namazı sonrası hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Filistin'de yaşanan insanlık dramının son bulması için duaların edildiği etkinliğe, çok sayıda kişi katıldı.