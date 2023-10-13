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Güncel
AA 13.10.2023 16:15

Mardin ve Batman'da Filistin'de yaşamını yitirenler için dua edildi

Mardin'in Midyat ilçesinde ve Batman'da İsrail'in Filistin'deki saldırıları sonucu hayatını kaybedenler için dua edildi.

Mardin ve Batman'da Filistin'de yaşamını yitirenler için dua edildi

Diyanet İşleri Başkanlığının "Mazlumlara Dua, Filistin'e Vefa" sabah namazı buluşması kapsamında Midyat İlçe Müftülüğünce Hacı Hasan Gündüz camisinde program düzenlendi.

Camide saf tutan vatandaşlar sabah namazını kıldı, ardından Kuran-ı Kerim okundu.

Programa İlçe Müftüsü Ergün Bulunmaz da katıldı.

Midyat Belediyesi tarafından programa katılan vatandaşlara çorba, çay ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Batman

Batman'da Necat Nasıroğlu Külliyesinde düzenlenen programda da vatandaşlar Filistinliler için dua etti.

Batman Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde Necat Nasıroğlu Külliyesinde program düzenlendi.

Programda Filistinliler için dualar okundu.

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