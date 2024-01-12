Trabzon'da başı teneke kutuya sıkışan kedi kurtarıldı

Tüzün, herkesten teneke kutu ve plastik kapları ezerek, cam kavanozları da kapaklarını kapatarak çöpe atmalarını istedi.

Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Lütfiye Tüzün, kedinin kurtarılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Olay yerine gelen veteriner hekim Ahmet Köz, kedinin boynundaki teneke kutuyu çıkarttı.

Kediyi yakalayarak kurtarmaya çalışan mahalle sakinleri, başarılı olamadı. Bir süre sonra nefes alması zorlaşan kediyi gören hayvansever, Ortahisar Belediyesi Küçük Dostlar Kliniği'ni arayarak yardım istedi.

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