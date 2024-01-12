Çok Bulutlu 1.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 12.01.2024 14:24

Trabzon'da başı teneke kutuya sıkışan kedi kurtarıldı

Trabzon'da başını teneke kutuya sıkıştıran kedi kurtarıldı.

Trabzon'da başı teneke kutuya sıkışan kedi kurtarıldı

Ortahisar ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi'nde sahipsiz kedinin başı, yiyecek aradığı sırada çöpe atılmış teneke kutuya sıkıştı.

Kediyi yakalayarak kurtarmaya çalışan mahalle sakinleri, başarılı olamadı. Bir süre sonra nefes alması zorlaşan kediyi gören hayvansever, Ortahisar Belediyesi Küçük Dostlar Kliniği'ni arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen veteriner hekim Ahmet Köz, kedinin boynundaki teneke kutuyu çıkarttı.

Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Lütfiye Tüzün, kedinin kurtarılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Tüzün, herkesten teneke kutu ve plastik kapları ezerek, cam kavanozları da kapaklarını kapatarak çöpe atmalarını istedi.

ETİKETLER
Trabzon
Sıradaki Haber
Tokat'ta bir ikamette çok sayıda tarihi sikke ve uyuşturucu madde ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:02
Türk teknoloji girişimleri dünya sahnesinde
15:59
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız
16:03
Pençe-Kilit bölgesinde şehit olan asker için tören düzenlendi
15:42
Almanya, ABD ve İngiltere’nin Yemen’e yönelik hava saldırılarını destekliyor
15:38
ECB Başkanı'na göre Trump'ın yeniden ABD Başkanı seçilmesi Avrupa için bir "tehdit"
15:36
ABD'nin San Diego Körfezi'nde askeri helikopter eğitim sırasında düştü
İsrail saldırılarından kaçarak Refah kentine sığınan Filistinliler
İsrail saldırılarından kaçarak Refah kentine sığınan Filistinliler
FOTO FOKUS
Malatya'da 6 Şubat depreminden yeni görüntü ortaya çıktı
Malatya'da 6 Şubat depreminden yeni görüntü ortaya çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ