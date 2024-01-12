Puslu 1.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 12.01.2024 14:15

Tokat'ta bir ikamette çok sayıda tarihi sikke ve uyuşturucu madde ele geçirildi

Tokat'ta silah ticareti yapan bir şahısın evine yapılan operasyonda çok sayıda tarihi eser niteliği bulunan sikke, silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tokat'ta bir ikamette çok sayıda tarihi sikke ve uyuşturucu madde ele geçirildi

Tokat İl Jandarma Komutanlığı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.

Ekipler Tokat İl merkezinde ikamet eden şüpheli 1 şahsın uyuşturucu ve silah ticareti yaptığı bilgisinin alınması üzerine ikametine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda şüpheli şahısın evinden çık sayıda tarihi eser, silah ve uyuşturucu madde çıktı. Düzenlenen operasyon sonucunda; 91 adet sentetik uyuşturucu hap, 4 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet tabanca şarjörü, 16 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 23 adet tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen sikke, 2 gram kenevir tohumu ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli şahıs Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak adli işlemler başlatıldı.

ETİKETLER
Tokat
Sıradaki Haber
Yüksekova'da yapılan Kayaklı Koşu Milli Takım seçmeleri sona erdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:30
AK Parti'nin Ankara adayı pazar günü belli olacak
14:26
NASA, Bennu asteroidine ait örneklerin bulunduğu kapsülü açmayı başardı
14:23
Araştırma: 2023'te okyanus suyu sıcaklıkları 5. kez üst üste rekor kırdı
14:21
Kremlin: ABD ve İngiltere’nin Yemen’e saldırıları gayrimeşru
14:16
TÜİK nüfus istatistiklerini paylaşıma açtı
14:04
İsrail, kısmen çekildiği Gazze'deki Bureyc Mülteci Kampı'nda büyük yıkıma neden oldu
İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınmasını 14 haftadır kısıtlıyor
İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınmasını 14 haftadır kısıtlıyor
FOTO FOKUS
2,5 dakikada milyonluk soygun yaptılar
2,5 dakikada milyonluk soygun yaptılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ