Tokat'ta bir ikamette çok sayıda tarihi sikke ve uyuşturucu madde ele geçirildi

Tokat İl Jandarma Komutanlığı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.



Ekipler Tokat İl merkezinde ikamet eden şüpheli 1 şahsın uyuşturucu ve silah ticareti yaptığı bilgisinin alınması üzerine ikametine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda şüpheli şahısın evinden çık sayıda tarihi eser, silah ve uyuşturucu madde çıktı. Düzenlenen operasyon sonucunda; 91 adet sentetik uyuşturucu hap, 4 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet tabanca şarjörü, 16 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 23 adet tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen sikke, 2 gram kenevir tohumu ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli şahıs Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak adli işlemler başlatıldı.