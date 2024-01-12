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Güncel
AA 12.01.2024 13:40

Siirt'te jandarmadan siber suçlara yönelik bilgilendirme eğitimi

Siirt'in Şirvan ilçesinde öğretmen ve öğrencilere yönelik farkındalık eğitimi düzenlendi.

Siirt'te jandarmadan siber suçlara yönelik bilgilendirme eğitimi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, siber suçların engellenmesine yönelik Şirvan 80. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu ve İncekaya Köyü Ortaokulu'nda eğitim verdi.

Siber farkındalık, siber zorbalık, güvenli internet kullanımı, sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar, dijital bağımlılık ve dijital dünyada güvenli bir şekilde seyahat edilmesi için gerekli temel bilgilerin anlatıldığı etkinliğe 11öğretmen ve 187 öğrenci katıldı.

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