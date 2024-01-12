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Güncel
AA 12.01.2024 14:00

Bartın açıklarında kaybolan gemici aranıyor

Bartın açıklarında seyreden kuru yük gemisinde kaybolan personelin bulunması için çalışma başlatıldı.

Bartın açıklarında kaybolan gemici aranıyor
[Fotograf: AA]

Rusya'nın Novorossiyky Limanı'ndan İskenderun Limanı'na gitmek üzere yola çıkan "PS VALLETTA" isimli Malta bandralı kuru yük gemisinin 23 kişilik Türk mürettebatından birinin olmadığı fark edildi.

Geminin, Kurucaşile ilçesinin 18 mil açığında seyrettiği sırada kaybolduğu fark edilen M.Ş'nin bulunması için Sahil Güvenlik Komutanlığına haber verildi.

Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı Zonguldak, Amasra ve İnebolu'daki botlar ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopterle kayıp personel için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

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