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Güncel
AA 08.03.2024 15:51

Trabzon'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri

Trabzon'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Güçlü Kadın, Güçlü Aile, Güçlü Türkiye" temalı farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

Trabzon'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde Kahramanmaraş Caddesi'nden Atatürk Alanı'na kadar yürüyüş düzenlendi.

Ellerinde pankart, döviz, Türk ve Filistin bayraklarıyla alana kadar yürüyen gruba, Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı eşlik etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Hüseyin Mollaoğlu, kadının tarihsel ve toplumsal süreçler boyunca hayatın her alanında var olan, emek veren ve üreten rolünde olduğunu söyledi.

Mollaoğlu, "Güçlü Kadın, Güçlü Aile, Güçlü Türkiye" ilkesini rehber edinerek kadınların kendi başarı hikayelerini yazmaları noktasında her daim destekçileri olmak ve bu yolda önlerine çıkan dezavantajları ortadan kaldırmak için tüm paydaşlarla birlikte var güçleriyle çalıştıklarını ifade etti.

Öte yandan Trabzon'da, "İş Hayatında Kadın" temalı resim sergisi açıldı.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Özel İpekyolu Müzesi'ndeki sergide, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin çalışmaları yer aldı.

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