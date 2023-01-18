Öğretmenlerden oluşan koro, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde "Yıldızların Altında Türk Sanat Müziği Konseri"nde sahne aldı.

Trabzon'un çeşitli ilçelerinde fen bilgisi, Türkçe, din kültürü, kimya, meslek dersleri, görsel sanatlar, özel eğitim, sınıf ve müzik branşlarında görev yapan öğretmenlerin yer aldığı koro, birbirinden güzel şarkıları seslendirdi.

Enstrümanların da öğretmenler tarafından çalındığı konserde, koro ve solo olmak üzere toplam 20 esere yer verildi.

Konserin sonunda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Burak Fettahoğlu, meslektaşlarıyla bu gece bir kez daha gurur duyduğunu söyledi.

Fettahoğlu, İbn-i Sina'nın sözünden örnek vererek, "Meslektaşlarımız, Trabzon'da eğitim öğretim ortamlarında ve salonlarda sanatın her daim daha da coşkulu kalabalıklara hitap etmesi için her türlü çabayı sarf ediyorlar. Bu şehirde eğitim öğretim varsa, huzur varsa, çocuklarınızın yüzü gülüyorsa onların gerçek mimarları buradaki meslektaşlarımın emekleri sayesindedir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Fettahoğlu, koro şefi Berna Tankutay'a çiçek takdim ederken, koroda yer alan öğretmenlere de karanfil verdi.