Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 11:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da 6 evden hırsızlık olayına karışan 2 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Trabzon'un Yomra ilçesinde 6 evden hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen 3 kişiden 2'si tutuklandı.
İlçeye bağlı Gülyurdu Mahallesi'ndeki evlerden hırsızlık yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Ekiplerin yaptığı araştırma sonucunda hırsızlığı yaptıkları tespit edilen M.H (35), T.H.(42) ve A.H. (40) gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan T.H ve A.H tutuklandı, M.H adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Trabzon Hırsızlık Jandarma Genel Komutanlığı
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