İlçeye bağlı Gülyurdu Mahallesi'ndeki evlerden hırsızlık yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı araştırma sonucunda hırsızlığı yaptıkları tespit edilen M.H (35), T.H.(42) ve A.H. (40) gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan T.H ve A.H tutuklandı, M.H adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.