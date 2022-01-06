DSİ Kırklareli 112. Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl 28 Aralık Salı günü sağanağın ardından Yılmaz ve Yıldırım mahallelerinden geçen derenin taştığı bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Yıldırım Mahallesi'nde yan yatan iki katlı binanın önüne 300 metre uzunluğunda 3 metre yüksekliğinde taş tahkimatı yaptı.

İş makinesiyle yeni bir taşkın riskine karşı dere seti de güçlendirildi.

DSİ 112. Şube Müdürü Nurettin Kıvrak, AA muhabirine dere yatağının baştan sona ıslah edileceğini söyledi.

Taş istif çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Kıvrak, yerleşim yerlerinde derenin taşmasına bağlı can ve mal kayıplarının yaşanmaması için çalıştıklarını kaydetti.

Kıvrak, çalışmaların en kısa sürede sona ereceğini sözlerine ekledi.