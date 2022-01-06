Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin içinde bulunduğu pandemi sürecinde azalan kan stokları nedeniyle Kızılay'ın başlatmış olduğu kan bağışı kampanyasına destek vermek istendiği belirtildi.

Açıklamada İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Muzaffer Sandal başta olmak üzere rütbeli personel, erbaş ve erlerin katılımıyla kan bağışında bulunulduğu ifade edildi.