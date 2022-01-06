Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 10:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kızılay'a kan bağışı yaptı
[Fotoğraf: AA]
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kızılay'a kan bağışında bulundu.
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin içinde bulunduğu pandemi sürecinde azalan kan stokları nedeniyle Kızılay'ın başlatmış olduğu kan bağışı kampanyasına destek vermek istendiği belirtildi.
Açıklamada İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Muzaffer Sandal başta olmak üzere rütbeli personel, erbaş ve erlerin katılımıyla kan bağışında bulunulduğu ifade edildi.
Etiketler: Bilecik Jandarma Genel Komutanlığı Kızılay
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