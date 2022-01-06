Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2022 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere yeniden belirlendi.

Buna göre, gelir vergisi dilimleri şu şekilde olacak:

- 32.000 TL'ye kadar yüzde 15

- 70.000 TL'nin 32.000 TL'si için 4.800 TL, fazlası yüzde 20

- 170.000 TL'nin 70.000 TL'si için 12.400 TL (ücret gelirlerinde 250.000 TL'nin 70.000 TL'si için 12.400 TL), fazlası yüzde 27

- 880.000 TL'nin 170.000 TL'si için 39.400 TL (ücret gelirlerinde 880.000 TL'nin 250.000 TL'si için 61.000 TL), fazlası yüzde 35

- 880.000 TL'den fazlasının 880.000 TL'si için 287.900 TL (ücret gelirlerinde 880.000 TL'den fazlasının 880.000 TL'si için 281.500 TL), fazlası yüzde 40.