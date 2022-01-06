Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 11:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta 33 bin makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Tokat'ta 33 bin 200 makaron, 540 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezinde açıktan kaçak tütün satan kişilerin olduğu bilgisini aldı.
Ekipler, yaptıkları operasyonda piyasa değeri 230 bin lira olan 540 kilogram kaçak tütün, 24 bin dolu makaron ve 9 bin 200 adet boş makaron ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 4 kişi işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Etiketler: Kaçakçılık Makaron Tokat
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