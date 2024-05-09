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Güncel
AA 09.05.2024 14:29

Trabzon'da "24. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" çeşitli etkinliklerle devam etti

Trabzon'da bu yıl 24'üncüsü organize edilen "Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" kapsamında atölye çalışmaları düzenlendi.

Trabzon'da "24. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" çeşitli etkinliklerle devam etti
[Fotograf: AA]

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce yapılan festival, Trabzon Devlet Tiyatrosu Halil Ayan Salonu'ndaki "Karagöz Hacivat Yapım Atölyesi" ile devam etti.

Atölyede, Antalya Devlet Tiyatrosu sanatçısı Durmuş Benli ve ekip arkadaşları, Yeşiltepe İlkokulu öğrencilerine "Hacivat" ve "Karagöz" tasvirleri yaptırdı, oyunu anlattı.

Öğrencilerin, Hacivat ve Karagöz karakterlerini seslendirmesine yardımcı olan Benli, tefin kullanımını da gösterdi.

Trabzon'da "24. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" çeşitli etkinliklerle devam etti

"Sanatın devamını sağlamak gibi bir çabam var" 

Durmuş Benli, Karagöz ve Hacivat'ın geleneksel Türk tiyatrosunun vazgeçilmez ikilisi olduğunu söyledi.

Benli, bu sanatı hem icra edip hem de gelecek nesillere sevdirme çabasında olduğunu vurgulayarak, "Sanatın devamını sağlamak gibi bir çabam var. Sanırım başarılı da oluyoruz" dedi.

Çocukların Karagöz ve Hacivat'ı sevdiğini vurgulayan Benli, "Bunun geri dönüşlerini anne ve babalardan çok alıyoruz. Çocuklar telefon ve tabletlerinde yani dijitalde bile Hacivat ile Karagöz'ü arıyorlar. Bu da bizi çok sevindiriyor çünkü çabamız yerine ulaşmış oluyor" diye konuştu.

Trabzon'da "24. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" çeşitli etkinliklerle devam etti

"2 Mayıs'ta başlayan festival 15 Mayıs'ta sona erecek"

Türkiye'de festivallerin bu yıl nitelik ve nicelik açısından yoğun geçtiğini vurgulayan Benli, festivalde emeği geçenleri kutladı.

Etkinlikler kapsamında, sanatçı Yeşim Alıç tarafından "Görünmeyenden Görünene: Öyküsel Beden" adlı atölye çalışması da yapıldı.

Kentte 2 Mayıs'ta başlayan ve 15 Mayıs'ta sona erecek festivalin bugünkü etkinlikleri, Azerbaycan Devlet Pandomim Tiyatrosu'nun "Mankurt" ve Van Devlet Tiyatrosu'nun "Şifreli Köpek" adlı çocuk oyunu ile tamamlanacak.

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