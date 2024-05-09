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Güncel
AA 09.05.2024 14:48

Ordu'da kahverengi kokarca ile mücadele için doğaya 150 bin samuray arı salınacak

Ordu Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, kahverengi kokarca ile biyolojik mücadele için Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü laboratuvarında üretilen samuray arıların haziranda doğaya bırakılacağını söyledi.

Ordu'da kahverengi kokarca ile mücadele için doğaya 150 bin samuray arı salınacak

Yılmaz, Ordu'da başta fındık olmak üzere tarımsal ürünlere zarar veren kahverengi kokarcaya yönelik kışlaklarda yürütülen çalışmalardan önemli sonuçlar aldıklarını belirtti.

Kışlaklarda yapılan ilaçlamayla kokarca zararlısının popülasyonunu büyük oranda baskıladıklarını vurgulayan Yılmaz, "Çünkü çok istilacı bir zararlı. Bununla mücadele etmediğiniz takdirde bir kokarca önümüzdeki yıl karşımıza 200 kokarca olarak çıkacak. Bu nedenle bu mücadele çalışmalarını çok sıkı bir şekilde takip ettik." dedi.

Yılmaz, zararlıyı kışlaklarda büyük oranda imha ettiklerinin altını çizerek, "Ancak bunların tamamını imha etmek pek mümkün değil. Havanın ısınmaya başlamasıyla dışarıya yayılan kokarcalar için de ilaçlama çalışmalarına başlandı ve devam ediyor. İlaçlama sayesinde zararlıların bir kısmı imha edilmiş oldu. Yaptığımız düzenli mücadele bizlere çok büyük avantaj sağladı." diye konuştu.

150 bin samuray arı haziranda doğaya salınacak

Kahverengi kokarca ile biyolojik mücadele için Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü laboratuvarında üretilen 150 bin samuray arının haziranda Ordu'da doğaya salınacağına işaret eden Yılmaz, "Haziranın ilk haftasında binlerce samuray arısı bölgemizde doğaya bırakılmış olacak. Böylece bu zararlıyla biyolojik olarak da mücadele edilecek. Hedefimiz topyekun bir mücadele yöntemi ile bu zararlıyı bölgemizden tamamen yok etmek." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, üreticilere, samuray arılarının Ordu'da doğaya salınmasına kadar ilaçla mücadeleyi aksatmadan sürdürmeleri çağrısında da bulundu.

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