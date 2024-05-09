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Güncel
AA 09.05.2024 14:57

Kilis'te Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinlikleri yapıldı

Kilis'te Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinliği düzenlendi.

Kilis'te Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinlikleri yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara trafik gücenliği ile ilgili bilgilendirici broşür dağıtıldı, oluşturulan parkurda çocuklara yaya geçidinin önemi anlatıldı ve boyama kitabı hediye edildi.

Kilis'te Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinlikleri yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent meydanında denetim yaparak sürücülere bilgilendirmede bulundu.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt da açılan stantları ziyaret etti.

Polis ve jandarma trafik ekipleri ise yaptıkları yol uygulamalarında sürücülere bilgilendirici broşürler dağıttı.

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