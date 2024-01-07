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Güncel
AA 07.01.2024 14:21

Trabzon'da 2023'te 1 milyon 319 bin 299 turist konakladı

Trabzon'da 2023'te konaklayan yerli ve yabancı turist sayısı, önceki yıla göre yüzde 38 artışla 1 milyon 319 bin 299'a yükseldi.

Trabzon'da 2023'te 1 milyon 319 bin 299 turist konakladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Trabzon Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kentte geçen yıl 706 bin 532 yabancı, 612 bin 767 de yerli turist konakladı.

Trabzon'da 466 bin 644 yabancı ile 489 bin 454 yerli turistin konakladığı 2022 yılına oranla yabancı turist konaklama sayısı yüzde 51, yerli turist sayısı ise yüzde 25 arttı.

Bu kapsamda da il genelinde 2022'de konaklayan 956 bin 98 olan yerli ve yabancı turist sayısı yüzde 38 artarak 1 milyon 319 bin 299'a yükseldi.

Trabzon'a en çok 286 bin 465 kişi ile Suudi Arabistan'dan ziyaretçi geldi. Ziyaretçi sıralamasında 60 bin 375 ile Umman ikinci, 42 bin 548 ile Birleşik Arap Emirlikleri üçüncü, 42 bin 425 ile Kuveyt dördüncü, 36 bin 637 kişiyle de Ürdün beşinci sırada yer aldı.

Sümela Manastırı'na 451 bin 453 kişi ilgi gösterdi

Türkiye'nin önemli inanç merkezlerinden Sümela Manastırı'nı geçen yıl 451 bin 453 turist gezdi. Manastıra gelen turist sayısında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artış gerçekleşti.

Kentin 2022'de 228 olan konaklama tesis sayısı, geçen yıl yüzde 7 artışla 244'e ulaştı. 16 bin 965 olan yatak sayısı da yüzde 4 yükselerek 17 bin 642'ye yükseldi.

Dış hat uçak seferleri yüzde 21 arttı

Trabzon'a geçen yıl 66 ülkeden 3 bin 856 uçak seferi düzenlendi. Şehre yapılan uçuş sayısında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artış oldu.

Trabzon Havalimanı dış hatlar terminaline önceki yıl 385 bin 443 kişi gelirken, geçen yılın yolcu sayısı yüzde 20 artarak 460 bin 622'ye ulaştı.

Seyahat acente sayısının 296'ya çıktığı kentte, 3 bin 996 kişi kapasitesine sahip 12 işletme belgeli restoran hizmet veriyor.

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