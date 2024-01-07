Şanlıurfa'da elindeki sikkeleri satmaya çalışan kişi suçüstü yakalandı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda elinde bulundurduğu sikkeleri ve tarihi objeleri satmaya çalışan H.E. suçüstü yakalandı.

Yapılan operasyon sonucunda 320 çeşitli medeniyetlere ait sikke ve obje ele geçirildi. Ele geçirilen sikke ve objeler Şanlıurfa Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

H.E. hakkında 2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli H.E, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.