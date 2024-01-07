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Güncel
TRT Haber 07.01.2024 13:24

Şanlıurfa'da elindeki sikkeleri satmaya çalışan kişi suçüstü yakalandı

Şanlıurfa'da bir kişi elindeki sikkeleri ve tarihi objeleri satmaya çalıştığı sırada suçüstü yakalandı. Operasyonda 320 adet çeşitli medeniyetlere ait sikke ve obje ele geçirildi.

Şanlıurfa'da elindeki sikkeleri satmaya çalışan kişi suçüstü yakalandı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda elinde bulundurduğu sikkeleri ve tarihi objeleri satmaya çalışan H.E. suçüstü yakalandı.

Yapılan operasyon sonucunda 320  çeşitli medeniyetlere ait sikke ve obje ele geçirildi. Ele geçirilen sikke ve objeler Şanlıurfa Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

H.E. hakkında 2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli H.E, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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