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Güncel
AA 07.01.2024 12:25

Elazığ'da pirinç paketleri içine gizlenmiş uyuşturucu bulundu

Elazığ'da durdurulan yolcu otobüsünün bagaj bölümündeki pirinç paketlerinde 28 kilo 505 gram eroin ile 1 kilo 2 gram sentetik ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da pirinç paketleri içine gizlenmiş uyuşturucu bulundu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan bir istihbarat doğrultusunda Van'dan İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünü Elazığ kent girişindeki uygulama noktasında durdurdu.

Narkotik köpeğinin de yer aldığı aramada, otobüsün bagaj bölümünde baharat karışımlı salçayla streçlendikten sonra pirinç paketleri içerisine yerleştirilen 43 parçadan oluşan 28 kilo 505 gram eroin ve 1 kilo 2 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili otobüs sürücüsü ve sahibi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

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