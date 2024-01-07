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Güncel
AA 07.01.2024 14:07

Samsun'da evlerini uyuşturucu imalatına çevirdikleri belirlenen 4 şüpheli yakalandı

Samsun'da polis ekiplerinin uyuşturucu imalatı yapılan bir eve düzenlediği operasyonda 4 kişi yakalandı.

Samsun'da evlerini uyuşturucu imalatına çevirdikleri belirlenen 4 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çok yönlü olarak gerçekleştirilen çalışmalarda evlerinde uyuşturucu imal eden kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerin İlkadım ilçesinde bir eve düzenledikleri operasyonda farklı çeşit ve miktarlarda uyuşyurucu madde, uyuşturucu madde imalatında kullanılan 17 litre sıvı madde, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 8 tabanca fişeği, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 38 bin 645 lira ve 50,5 gram altın, 9 bin 400 lira değerinde sahte para, kenevir bitkisi yetiştirme düzeneği, 41 saksı, 24 led ışıklandırma, 3 ısı nem ölçme cihazı, 2 havalandırma borusu, 1 vantilatör, 1 termometre ele geçirildi.

Havalandırma, ısı, ışık ve iklimlendirme düzenekleri ile evi imalathaneye çevirdikleri tespit edilen B.U. (42) , V.U. (38), O.U. (40) ve S.O. (20) gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

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