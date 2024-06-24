Trabzon Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle devam etti

Festivalin 2. gününde Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde yapılan söyleşide sevenleriyle bir araya geldi.

Oyunculuk döneminden birçok anı biriktirdiğini ifade ederek, "Susuz Yaz" filminde yaşadıklarını aktaran Koçyiğit, filmin çekildiği dönemde figürasyon ekibine verecek para olmadığını dile getirdi.

Koçyiğit, şöyle konuştu:

"Onun için köylülerden, kahvelerden, oradan buradan insanlara diyorlar ki 'bu meydanda, alanda film çekilecek ve siz orada işte oradaki kadına taş atacaksınız, onun saçlarından tutup sürükleyeceksiniz, linç edeceksiniz'. Bir sürü genç film ve oyunculuk hevesiyle gerçekten beni linç ediyorlardı. O arada annem setteydi ve canhıraş bir şekilde kendini kameraların önüne atarak 'evladıma dokunmayın' diye koştu. Tabii ki sahne bozulmuştu annemin girişiyle. Daha sonra anonslar yapıldı. Bu gerçek değil. Bu bir film sahnesi. Bu kadar gerçek. 'Taş atmayın. Yaralamayın' dendi. Unutamam Alev Bey, Ali Şen, Şener Şener'in babası, o da benim rol arkadaşım. Halkın hezeyanını görünce o da benim üstüme kapandı, beni korumaya çalıştı. Böyle çok anı var."

Oyuncu olmak isteyen gençlere de öğüt veren Koçyiğit, "Çok çalışmaları gerekiyor. Gerçekten çok çalışmak gerekiyor. Önce kendini ayağa kaldırmak, sonra yakınlarını ayağa kaldırmak, sonra ülkeni ayağa kaldırmak için hem zihnen, hem fikren, hem ruhen kendini doğru hazırlaman gerekiyor ve yüreğinizdeki o vatan sevgisini çok canlı tutman gerekiyor. Başka bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi'nde düzenlenen bir diğer etkinlikte de kurulan stantlarda çocuklar, el becerilerini geliştirecek atölye çalışmaları yapıp, çeşitli parkur ve oyun alanlarında gönüllerince eğlendi.

Festival, 30 Haziran'a kadar devam edecek.