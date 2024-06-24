Açık 34.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 24.06.2024 17:14

Trabzon Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle devam etti

Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında düzenlenen Trabzon Kültür Yolu Festivali, çeşitli etkinliklerle sürüyor.

Trabzon Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle devam etti

Festivalin 2. gününde Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde yapılan söyleşide sevenleriyle bir araya geldi.

Oyunculuk döneminden birçok anı biriktirdiğini ifade ederek, "Susuz Yaz" filminde yaşadıklarını aktaran Koçyiğit, filmin çekildiği dönemde figürasyon ekibine verecek para olmadığını dile getirdi.

Koçyiğit, şöyle konuştu:

"Onun için köylülerden, kahvelerden, oradan buradan insanlara diyorlar ki 'bu meydanda, alanda film çekilecek ve siz orada işte oradaki kadına taş atacaksınız, onun saçlarından tutup sürükleyeceksiniz, linç edeceksiniz'. Bir sürü genç film ve oyunculuk hevesiyle gerçekten beni linç ediyorlardı. O arada annem setteydi ve canhıraş bir şekilde kendini kameraların önüne atarak 'evladıma dokunmayın' diye koştu. Tabii ki sahne bozulmuştu annemin girişiyle. Daha sonra anonslar yapıldı. Bu gerçek değil. Bu bir film sahnesi. Bu kadar gerçek. 'Taş atmayın. Yaralamayın' dendi. Unutamam Alev Bey, Ali Şen, Şener Şener'in babası, o da benim rol arkadaşım. Halkın hezeyanını görünce o da benim üstüme kapandı, beni korumaya çalıştı. Böyle çok anı var."

Oyuncu olmak isteyen gençlere de öğüt veren Koçyiğit, "Çok çalışmaları gerekiyor. Gerçekten çok çalışmak gerekiyor. Önce kendini ayağa kaldırmak, sonra yakınlarını ayağa kaldırmak, sonra ülkeni ayağa kaldırmak için hem zihnen, hem fikren, hem ruhen kendini doğru hazırlaman gerekiyor ve yüreğinizdeki o vatan sevgisini çok canlı tutman gerekiyor. Başka bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi'nde düzenlenen bir diğer etkinlikte de kurulan stantlarda çocuklar, el becerilerini geliştirecek atölye çalışmaları yapıp, çeşitli parkur ve oyun alanlarında gönüllerince eğlendi.

Festival, 30 Haziran'a kadar devam edecek.

ETİKETLER
Trabzon
Sıradaki Haber
Yozgat Valiliğinden "doğal gaz kokusu" açıklaması
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:56
'Kilit kavşak' Kırıkkale'den bayram tatilinde 1 milyon 757 bin araç geçti
17:57
Bedelli askerlik ücreti 1 Temmuz'da güncellenecek
17:24
TikTok'ta geçen yıl Türkiye'de 16,5 milyon içerik kaldırıldı
17:12
Bakan Güler, Mali Kara Kuvvetleri Komutanı Samake'yi kabul etti
17:10
Akkuyu NGS'ye yeni eğitim simülatörü teslim edildi
16:43
Netanyahu’nun silah şikayetinin ardından ABD kargo uçağı Tel Aviv’e indi
Arıcı çift, kaliteli bal için 30 yıldır Muğla ile Afyonkarahisar arasında mekik dokuyor
Arıcı çift, kaliteli bal için 30 yıldır Muğla ile Afyonkarahisar arasında mekik dokuyor
FOTO FOKUS
Emniyet kemerini takmadı, salıncaktan düşmekten böyle kurtuldu
Emniyet kemerini takmadı, salıncaktan düşmekten böyle kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ