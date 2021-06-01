Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı kademeli normalleşme koşulları çerçevesinde bugün itibarıyla yeme-içme yerleri saat 07.00'den itibaren müşteri kabul ediyor.

Trabzon'da geceden hazırlıklarını tamamlayan esnaf, belirlenen kurallara göre hizmet sunuyor.

Bazı iş yerlerinin masalara sosyal mesafe kuralı için uyarıcı yazılar koyduğu, bazılarının da dükkanlarının girişine yüzde 50 kapasite ile çalıştıklarını gösteren çıkartmalar astıkları görüldü.

Ortahisar ilçesinde faaliyet gösteren lokanta, restoran ve kafe sahipleri, 13 Nisan'dan beri paket servis ve gel-al yöntemiyle yürüttükleri hizmetlerini işletmelerinde verecek olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Pide ustası Mustafa Bıçakcı, AA muhabirine, uzun süredir sadece gel-al ve paket servisi şeklinde hizmet verdiklerini anımsatarak, "Bugünden itibaren müşterilerimizi işletmede ağırlayabileceğiz. Hazırlıklarımızı tamamladık. Uzun süredir bu anı bekliyorduk. Esnaf zaten zor durumdaydı. İnşallah güzel olur." dedi.

Döner ustası Batuhan Bayram da İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda tüm hazırlıkları yaptıklarını ve müşteri kabul etmeye başladıklarını söyledi.

Gümüşhane'de de restoran ve kafeler, kurallar çerçevesinde müşterilerine hizmet vermeye başladı.

Kent merkezindeki restoran ve çay ocaklarında çalışanlar, günün erken saatlerinden itibaren temizlik çalışması yürüttü.

Restoran sahibi Ahmet Harmancı, uzun süredir müşteri kabul edemedikleri için kararı sevinçle karşıladıklarını anlattı.

Yeni kurallara uyarak sürecin bundan sonraki aşamasında zararlarını telafi etmek istediklerini belirten Harmancı, "İnşallah kötü günleri geride bırakacağız. Müşteri kabul edebildiğimiz için çok sevinçliyiz. Tedbiri de elden bırakmıyoruz." diye konuştu.

Çay ocağı işletmecisi Bayram Korkmaz, müşteri kabul edebildikleri için mutlu olduğunu dile getirerek, bundan sonraki süreçte zararı telafi etmenin çaresine bakacaklarını ifade etti.

Ordu'da da belirlenen kurallara göre iş yerlerini açan esnaf, müşterilerine yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Bazı işletmelerde masa ve sandalyelere, sosyal mesafe konusunda uyarıcı yazılar konulduğu görüldü.

Döner ustası Hüseyin Polat, uzun bir aranın ardından çalıştığı lokantanın kapılarını müşterilerine açmasının çok iyi olduğunu belirterek, "Bu şekilde millet rahatladı. Önceden daha zor oluyordu." dedi.

Sait Yılmaz ise arkadaşlarıyla beraber yemek yemeyi özlediklerini aktardı.

Kafeye gelen Ömer Oğuz Talan da aylardır uygulanan kısıtlamalara uymak zorunda olduklarını anlatarak, "İçtiğimiz çayı bile özlemişiz. Bir hasret vardı. Şimdi insanlarda bir mutluluk, bir sevinç illaki vardır. Umarım bu böyle devam eder ve hastalıktan da kurtuluruz." ifadelerini kullandı.

Bayburt'ta birçok esnaf, sabahın erken saatlerinde işletmelerine gelerek hazırlıklarını yaparken, vatandaşın da ilgi gösterdiği görüldü.

Lokanta işletmecisi Faruk Yazıcıoğlu, kararın çıkmasını beklediklerini, bu kapsamda hazırlıklarını günler öncesinde yaptıklarını söyledi.

Yazıcıoğlu, "Herkes için hayırlısı olsun inşallah. Mesafeleri koruyoruz, hijyene önem veriyoruz. Vatandaş da memnun, herkes memnun." dedi.