Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 118 bin 852 test yapıldı, 905 yeni vaka tespit edildi, 5 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısının 1000'in altına düşmesi, "Toplu taşımada maske zorunluluğu kaldırılıyor mu?" sorusunu akıllara getirdi.

“Vaka sayılarının binin altına düşmesi psikolojik bir sınır olarak önemliydi. Türkiye’de salgın bütünüyle kontrol altında görünüyor, toplumsal tehdit olmaktan çıktı.”



Salgındaki son durumu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, @trthaber’de değerlendirdi. pic.twitter.com/gB0Acfv3x5 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 22, 2022

"Uzun süredir beklediğimiz gün geldi"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da "uzun süredir beklenen gün" ile ilgili Twitter hesabından bilgi verdi.

Vakaların 3 gün üst üste binin altında olması durumunda, toplu taşımada da maske zorunluluğunun kaldırılacağını açıkladı. Paylaşımına "Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle" notunu düştü.

VAKA SAYISI 905

Uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Vaka sayısı 1.000’in altına düştü. Vefat sayımız ise 5. Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak. Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle! — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 22, 2022

Önce açık havada, sonra kapalı alanlarda zorunluluk kalktı

Salgınla mücadelede dönüm noktası, aşının yaygınlaşması oldu. Dünyada ve Türkiye'de kısıtlamalar birer birer kaldırılmaya başlandı.

2 Mart'ta toplanan Bilim Kurulu Toplantısı'nda yeni kararlar alındı. Açık havada maske zorunluluğu kaldırıldı. Kapalı alanlar için de yeni uygulama getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Nisan'da yapılan toplantı sonrası, kapalı mekanlarda maske kullanma zorunluluğunun kaldırıldığını, maskenin sadece toplu taşıma araçları ve sağlık kuruluşlarında kullanılacağını açıklamıştı.

Erdoğan, "Sadece toplu taşıma araçları ve sağlık kuruluşlarında maske uygulamasına vakaların binin altına düşene kadar bir müddet daha devam edecektir" bilgisini vermişti.