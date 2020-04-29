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Tomarza'da trafik kazası: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Arslan Akbulut (51) idaresindeki 38 UF 139 plakalı otomobil, Tomarza-Şıhbarak yolu üzerinde, şoför ve plakası belirlenemeyen traktörle çarptıştı.
Kazada yaralanan Akbulut, 112 Acil Servis ekiplerince Tomarza Devlet Hastanesine kaldırdı.
Akbulut'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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