Çok Bulutlu 26.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 22.05.2024 17:47

Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik belirlenen iki adrese operasyon düzenlendi.

Polis ekipleri M.C.Y. isimli şahsın üzerinde yaptıkları aramada, 2,71 gram uyuşturucu madde buldu.

4 kişi yakalandı

M.C.Y'yi gözaltına alan ekipler, M.C.Y'nin uyuşturucuyu satın aldığı düşünülen 2 ev ve bir araca düzenledikleri operasyonda ise 20,83 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Operasyonda, Ö.Ş, M.P. ve M.İ. yakalandı.

Gözaltına alınan M.C.Y, M.P. ve M.İ. ifadelerinin alınmasının ardından emniyetten serbest bırakıldı.

Ö.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ETİKETLER
Uyuşturucu Tokat
Sıradaki Haber
Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:20
Ankara için sağanak uyarısı
17:42
İklim değişikliği şiddetli türbülansların sayısını artırıyor
17:31
Balıkesir'de motokuryenin öldürülmesiyle ilgili iddianame hazırlandı
17:26
Seferberlik ve savaş hali tüzüğü kaldırılarak yönetmelik olarak güncellendi
17:24
Bodrum, Resilient Lady kruvaziyeriyle gelen 2355 turisti ağırladı
17:17
Cevdet Yılmaz: İran'la dayanışmamızı en üst seviyede sürdüreceğiz
Tokat'ın lezzetleri Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı
Tokat'ın lezzetleri Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı
FOTO FOKUS
Kredi kartlarına parmak izi özelliği geliyor
Kredi kartlarına parmak izi özelliği geliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ