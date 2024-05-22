Çok Bulutlu 26.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 22.05.2024 17:19

Devlet desteğiyle başladığı hayvancılığı 16 yıldır sürdürüyor

Giresunlu Halil İbrahim Bakırhan, devlet desteğiyle başladığı hayvancılığı 16 yıldır sürdürüyor.

Devlet desteğiyle başladığı hayvancılığı 16 yıldır sürdürüyor
[Fotograf: AA]

İstanbul'da doğup büyüyen Halil İbrahim Bakırhan, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin ardından ailesinin aldığı kararla 2000 yılında memleketleri Giresun'un Çamoluk ilçesine döndü.

16 yaşında geldiği memleketinde ailesiyle Karşıyaka Mahallesi'nde yaşamaya başlayan Bakırhan, 2008'de kendi arazilerine kurduğu ahırda devlet desteğiyle 3 büyükbaş satın alarak hayvancılığa başladı.

Bu tarihten itibaren zaman zaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden aldığı kredi ve hibe destekleriyle işini büyüten Bakırhan, hayvan sayısını 11'i buzağı olmak üzere 38'e çıkarttı.

Devlet desteğiyle başladığı hayvancılığı 16 yıldır sürdürüyor

Bir süre inşaatta çalıştıktan sonra hayvancılığa başladı

40 yaşındaki Bakırhan, ailesiyle döndüğü Giresun'da bir süre inşaatlarda çalıştığını, daha sonra hayvancılığa başladığını anlattı.

Kurbanlık hayvan satışının yanı sıra elde ettiği sütü de sattığını belirten Bakırhan, "Hayvanların 2'sini bu yıl kurbanlığa ayırdım. Her biri 700 kilogramın üzerinde, şimdiden satışlarını yaptım. 21 ineğim var. Bunlardan elde ettiğim günlük yaklaşık 40 kilogram sütü ilçede pazarlıyorum" dedi.

Bakırhan, zamanının çoğunu hayvanlarla geçirdiğine işaret ederek, gençlere tarım ve hayvancılıkla ilgilenmelerini tavsiye etti.

ETİKETLER
Giresun Hayvancılık
Sıradaki Haber
Ceyhan Belediyesine 300 çöp konteyneri hibe edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:20
Ankara için sağanak uyarısı
17:42
İklim değişikliği şiddetli türbülansların sayısını artırıyor
17:31
Balıkesir'de motokuryenin öldürülmesiyle ilgili iddianame hazırlandı
17:26
Seferberlik ve savaş hali tüzüğü kaldırılarak yönetmelik olarak güncellendi
17:24
Bodrum, Resilient Lady kruvaziyeriyle gelen 2355 turisti ağırladı
17:17
Cevdet Yılmaz: İran'la dayanışmamızı en üst seviyede sürdüreceğiz
Tokat'ın lezzetleri Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı
Tokat'ın lezzetleri Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı
FOTO FOKUS
Kredi kartlarına parmak izi özelliği geliyor
Kredi kartlarına parmak izi özelliği geliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ